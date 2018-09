Tamponamento a catena, bimba di tre anni muore: ha sbattuto la testa contro il tablet

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una bimba diè morta in un tamponamento a catena, dopo aver sbattuto la testa sulcol quale stava giocando. È quanto accaduto lunedì mattina a Vilanova de Arousa, un paese di 10mila anime vicino Santiago de Compostela, in Spagna. La mamma prima di partire aveva seguito tutte le accortezze del caso: l’aveva fatta sedere sul seggiolino e le aveva messo la cintura.Sulla stessa strada poco prima c’era stato un incidente tra due auto, senza gravi conseguenze. Questo, però, aveva causato un rallentamento. Così ha pigiato il freno l'autista di un bus scolastico che precedeva l’Audi Q3, a bordo della quale vi erano mamma e figlia. La madre (una 26enne rimasta gravemente ferita) non è riuscita a rallentare in tempo e ha colpito il retro dell'autobus. In quel momento la bimba stava usando il tablet che le è andato a sbattere contro il viso. La piccola era in coma quando è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Santiago, dove poi è morta.