Incidente in autostrada: muore mamma incinta di 38 anni, gravissimi figlio e nipote

di Redazione web

Una donna incinta, coinvolta in un incidente stradale sulla M66 in Inghilterra sabato pomeriggio, è morta in ospedale a causa delle ferite riportate. Frankie Hough, 38 anni, e i suoi due figli, Tommy, nove, e Rocky, due, stavano viaggiando lungo l'autostrada, vicino a Bury, Manchester, quando sono stati coinvolti in uno spaventoso schianto la cui dinamica è ancora allo studio delle forze dell'ordine. Anche il nipote di Frankie, Tobias, quattro anni, era a bordo. Frankie, Tommy, Rocky e Tobias - tutti di Chadderton a Oldham - sono stati trasportati in ospedale con un'eliambulanza. Tommy e Tobias sono in coma indotto.

Mamma morta dopo il ricovero

La migliore amica di Frankie, Debbie Wright, ha rivelato che la mamma era incinta di 18 settimane. Ha creato una pagina GoFundMe durante il fine settimana mentre la sua amica continuava a lottare per la sua vita.

Un giovane, Adil Iqbal, poco più che ventenne di Accrington, nel Lancashire, è stato fermato e accusato di aver provocato la morte per guida pericolosa. Era al volante di una Bmw che ha provocato il tragico schianto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 19:44

