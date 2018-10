Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un bimbo di sei anni ha vagatodopo che la mamma, il papà e il fratellino di 8 anni sono morti in un terribile incidente stradale. La famiglia stava tornando a casa dopo aver festeggiato il compleanno della mamma.. A sopravvivere, solo il figlioletto minore che è rimasto per due giorni da solo in autostrada.È accaduto a Minas Gerais, in Brasile. Come riporta il Mirror , il piccolo, questo il nome del piccolo, è stato trovato da un automobilista disidratato e sotto choc. I suoi genitori papà Alessandro, 37 anni e mamma Belkis, 35 anni, e il fratello Samuel sono stati trovati morti nella macchina di famiglia, rinvenuta in un fosso.Secondo le prime ricostruzioni, l'auto sarebbe stata colpita su un fianco da un altro veicolo e catapultata fuori strada. La fitta vegetazione avrebbe tenuto nascosto l'incidente per due giorni. Il bimbo, vivo per miracolo, sarebbe sopravvissuto due giorniIl piccolo superstite sarebbe stato trasportato all'Ospedale Clinico dell'Università Uberlandia, ma le sueI vigili urbani hanno avviato un'indagine sulla causa dell'incidente.