Incidente con l'autobus prima dell'inizio del cammino di Santiago di Compostela: pellegrini continuano a piedi sotto la neve

l percorso spirituale che i pellegrini intraprendono - rigorosamente a piedi - per raggiungere il Santuario. E' successo due giorni fa, quando i forestieri in cerca di risposte erano sull'unico pullman che da Pamplona arriva a Roncisvalle, meta scelta per iniziare "la traversata".schiantandosi violentemente contro un albero. "In un primo momento - racconta Emmanuele Del Piano, che ha postato sui social i vari step dell'avventura condivisa - ho pensato che accostasse perché lì c'era una fermata, ma poi ho visto che andava dritto verso il ciglio della strada e con il muso verso un albero. Sotto la neve la terra è morbida e l'autobus, una volta messa una ruota fuori dall'asfalto, si è inclinato e ha sbattuto contro un albero. Fosse successo cinquanta metri dopo saremmo finiti tutti dentro un fiume. Qualcuno dice che incidenti succedono spesso, ed é forse la volonta di San Giacomo che si manifesta per far arrivare i pellegrini a piedi a Roncisvalle".come una prova da superare. Zaino in spalla, non ci hanno pensato due volte e si sono messi in viaggio per raggiungere a piedi l'inizio del cammino spirituale. "Un trattore spalaneve ha aiutato l'autista a far uscire il pullman dal fosso, noi pellegrini siamo usciti dalla porta posteriore ed abbiamo raggiunto Roncisvalle a piedi. Fortunatamente - continua Emmanuele - il mezzo ha avuto pochi danni e nessun ferito, tranne il mio fondoschiena visto che ho sbattuto scivolando nel vano bagagli". La pazienza dei pellegrini, dunque, ha retto alla prova del nove e il cammino spirituale è iniziato 700 metri prima del previsto, in salita e sotto 20 centimetri neve.pellegrini comunicano che è andata bene ed hanno continuato il loro cammino di 805 km con le rispettive pause e soste anche se sotto la neve, come previsto dall'itinerario che si erano prefissati. "E' faticoso, ma se si è preparati ad affrontare le temperature rigide - scrivono sui social - è uno spettacolo".