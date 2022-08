Auto contromano in autostrada contro mini-van: morta mamma 31enne con i suoi 5 figli

Un incidente in autostrada dal bilancio tragico: sette morti, tra cui cinque bambini. Il terribile schianto è avvenuto quando un'automobile guidata da una 22enne ha imboccato l'autostrada contromano e colpito in pieno il mini van in cui viaggiava la mamma 31enne insieme ai suoi cinque figli di età compresa tra i 5 e i 13 anni e al marito, che è stato sbalzato fuori nell'impatto. I due veicoli hanno poi preso fuoco e per tutti gli occupanti non c'è stato nulla da fare.

Latina, lasciano la figlia neonata chiusa in macchina durante un litigio: ricoverata in codice rosso, è positiva alla cocaina

Marco Travaglio, ira dopo l'incidente a Roma: «Scritte falsità, come sono andate le cose»

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino di domenica nei pressi di Chicago. Le vittime sono la 22enne Jennifer Fernandez, alla guida dell'auto contromano, e la mamma Lauren Dobosz con i cinque figli: due 13enni, uno di 7 anni, uno di sei anni e uno di cinque anni. In gravi condizioni il padre dei bambini che era alla guida.

Il cordoglio per le vittime

La tragedia ha sconvolto la comunità di Owl Drive a Rolling Meadows, dove viveva la famiglia Dobosz, e sono centinaia i messaggi di cordoglio sui social che ricordano la giovane donna morta: «Eri una bravissima mamma», le scrivono amici e conoscenti, come se quei messaggi potessero arrivare a lenire tutto il dolore che l'improvvisa perdita ha provocato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 07:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA