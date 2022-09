Incidente aereo, Boeing 737 esce di pista: chiuso l'aeroporto di Montpellier

di Angela Casano

Incidente aereo all'aeroporto di Montpellier, in Francia: un Boeing 737, aereo utilizzato per il trasporto merci, ha invaso una pista durante la sua fase di atterraggio. È successo oggi, 24 settembre, all'aeroporto di Montpellier: l'aereo di linea, utilizzato per le rotte a medio-breve raggio, è uscito di pista senza però causare lesioni ai membri dell'equipaggio: «Le tre persone nell’aereo sono illese. Sono state portate fuori dal velivolo e messe in salvo grazie al rapido intervento dei servizi di emergenza», scrive la prefettura in una nota.

Chiuso lo scalo aereo

A seguito dell'incidente l'aeroporto è stato chiuso per un periodo di tempo non definito, fino a che non sarà nuovamente agibile dopo l’avvenuta rimozione del velivolo e il ripristino completo.

Questo è quanto riferito dalla prefettura del dipartimento dell'Herault, nelle ultime ore.

Non sono ancora rese note le cause dell'incidente. L’aereo, un Boeing 737, della West Atlantic era proveniente da Parigi CDG, ed è atterrato alle 02:37. Il velivolo è finito nello stagno adiacente all'aeroporto, situato a fine pista.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Settembre 2022, 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA