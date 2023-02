Incendio in casa, vicino eroe salva due bimbi di 2 e 6 anni e la loro mamma: «C'era gente, ma nessuno ha fatto niente»

Eroe per caso, è così che ora viene acclamato a gran voce l'uomo che lo scorso lunedì ha salvato due bambini, fratelli di due e sei anni, dall'incendio scoppiato nell'appartamento di famiglia. Solo grazie al suo intervento il rogo, che ha causato 15 feriti e intossicati tra cui il padre dei bambini, non ha fatto vittime.

Le grida d'aiuto e le fiamme

Jairo, questo il nome dell'eroe di via Moguer, nel Polígono Norte di Siviglia, lunedì pomeriggio stava riposando, quando le urla del suo compagno lo hanno avvertito che stava bruciando il secondo piano del palazzo accanto. «Mi sono alzato, mi sono messo le scarpe e sono accorso subito», ha detto Jairo ad Antena 3 Television, anche se non ha voluto rivelare il suo cognome o il suo volto. Quando si è affacciato in strada e ha visto le fiamme, si è reso conto del pericolo in cui correva la famiglia, che si era affacciata alla finestra della casa avvolta dalle fiamme. «Ho visto che c'era gente, ma nessuno ha fatto niente», spiega Jairo, che ha scavalcato la grata che delimita la casa per arrivare quasi all'altezza della finestra dove si trovava la famiglia.

Il video del salvataggio

«Ho preso i bambini con una mano e li ho passati al vicino di casa», che aveva a sua volta installato una scala da terra per poter mettere in salvo i piccoli. Una volta messi al sicuro i bambini, Jairo è rimasto appollaiato per aiutare i genitori, sebbene non avesse la possibilità di prenderli in braccio. Nonostante l'incoraggiamento di Jairo, il padre non ha resistito ed è caduto dalla finestra, rompendosi entrambe le gambe, ferite per le quali è in cura nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Virgen del Rocío. A differenza del marito, la madre dei piccoli si è aggrappata finestra finché non è stata salvata con una scala. Tutta la scena è stata ripresa in un video diventato virale. Jairo ha ricevuto le congratulazioni degli abitanti del quartiere per tutta la giornata successiva all'incidente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 09:40

