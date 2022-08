Traghetto con 300 persone in fiamme in Svezia: paura a bordo, domate le fiamme. La nave sarà rimorchiata

Un traghetto con 300 persone a bordo, lo Stena Scandica, sarebbe in fiamme al largo della costa svedese sul Mar Baltico. La notizia dell'incendio a bordo del natante in Svezia è stata confermata dalle agenzie di stampa internazionali. Le fiamme si sarebbero sviluppate a bordo quando il traghetto era al largo di Gotska Sandön. Lo confermano anche le autorità di Stoccolma.

Il rogo sul ponte del natante

Il rogo, secondo le prime informazioni, potrebbe essere partito dallo pneumatico di una vettura sul ponte del natante. L'allarme a bordo è scattato poco prima delle 13 e subito le autorità marittime svedesi si sono attivate per avviare una vastissima operazione di evacuazione. La guardia costiera e la Sea Rescue Society, con il supporto di altre navi ed elicotteri, stanno cercando di mettere in salvo i passeggeri.

Ojoj! Stena Scandica brinner utanför Gotska Sandön. pic.twitter.com/n7ZtuL7QMt — Observationsplatsen (@oplatsen) August 29, 2022

Domate le fiamme, la nave sarà rimorchiata

Sono state domate le fiamme sul traghetto Stena Scandica, con 300 persone a bordo, al largo delle coste svedesi. La nave sarà rimorchiata in porto nelle prossime ore. Lo hanno reso noto le autorità marittime svedesi. Secondo una prima sommaria ricostruzione, l'incendio sarebbe partito da un camion frigorifero sul ponte della nave diretta in Lettonia. Secondo quanto spiegato, «non ci sono feriti a bordo e non c'è stata alcuna evacuazione».

🔴 INFO - #Suède : Un car-ferry en feu au large des côtes suédoises, 300 personnes se trouvent à bord (autorités). #Sweden #carferry pic.twitter.com/3E1vN0zCef — FranceNews24 (@FranceNews24) August 29, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Agosto 2022, 16:58

