Incendio sul traghetto, sbarcati i primi naufraghi: «Pensavo di morire, ho mandato un sms di addio a mia moglie»

È arrivata al molo di Costa Morena del porto di Brindisi la nave Florencia della compagnia Grimaldi che trasporta alcuni dei sopravvissuti all'incendio del traghetto Euroferry Olympia, andato a fuoco nella notte tra giovedì e venerdì a largo di Corfù. A bordo, secondo quanto riferisce la compagnia Grimaldi Lines, ci sarebbero in tutto 48 sopravvissuti, tra i quali 19 italiani.

Salvato uno dei 12 dispersi: «Per fortuna sono vivo. A bordo ho sentito altre voci»

«Ho mandato un sms di addio a mia moglie. Ero convintissimo che la morte ci prendeva tutti», le terribili parole di un autotrasportatore superstite, sbarcato a Brindisi questa mattina. «Ci hanno chiamato - ha raccontato Vittorio Padrevino parlando con i giornalisti che attendevano sul molo - ci hanno diviso in due gruppi e poi c'è stato l'abbandono nave. Ho pensato di morire, la morte l'abbiamo vista». «Ogni settimana - ha detto ancora - faccio questa tratta, non avrei mai pensato una cosa del genere dobbiamo ringraziare Dio».

«Qualcuno ha tentato di andare ai camion - ha aggiunto - per recuperare soldi, documenti, patenti. Non abbiamo più documenti, licenze comunitarie importanti. L'organizzazione è stata stupenda, sono stati bravissimi, ragazzi giovani molto in gamba.». «Ho pianto, non so quanto ho pianto. Tutti abbiamo pianto - ha concluso - anche i più forti. Non vedo l'ora di tornare a casa. Noi italiani ci siamo ritrovati e dati forza».

Italiano a bordo: «Abbiamo perso tutto»

«Mi hanno detto che è andato tutto distrutto, abbiamo perso il camion, e per adesso anche il lavoro, ora vediamo cosa succede», dice ai giornalisti sul molo del porto di Brindisi Danilo Carlucci, uno degli autotrasportatori italiani che era sulla nave Olympia. «Quando è scoppiato l'incendio - racconta - ci hanno fatto uscire dalla cabina, ci hanno portato sul ponte sei nella zona dove ci hanno riuniti, e poi ci hanno messo sulle scialuppe. Io la tragedia l'ho capita solo quando ero giù e sono salito sulla motovedetta della Finanza, ho visto la nave in fiamme, lì ho capito cosa era successo. L'organizzazione è stata perfetta, con i ragazzi dell'equipaggio, il comandante che è salito per ultimo sulla scialuppa, sono stati eccellenti».

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Febbraio 2022, 10:52

