Incendio nel reparto di maternità dell'ospedale, otto neonati bruciati vivi

Mercoledì 25 Settembre 2019, 14:35

Una vera e propriasi èdell'ospedale Bachir Benacer ad el-Oued nell'orientale, a 500 chilometri a sudest della capitale dove un incendio. A renderlo noto è stata la protezione civile.Secondo le ricostruzioni tre bambini sono morti a causa delle ustioni riportate, mentre altri cinque asfissiati. Dodici bimbi sono invece stati messi in salvo, grazie all'intervento dei soccorritori che sono riusciti a salvarli in extremis dalle fiamme. Sono state poi accudite anche anche 107 partorienti e 28 dipendenti dell'ospedale. Secondo le prime indagini sembra che a causare l'incendio sia stato un cortocircuito. L'incendio è scoppiato alle 3.50 ora locale (le 4.50 italiane) per cause ancora imprecisate.Il premier algerino Noureddine Bedoui ha ordinato un'inchiesta "urgente" per stabilire le cause dell'incendio nell'ospedale Bachir Bennacer di El Oued. La decisione è arrivata dopo che decine di persone si erano radunate davanti all'ospedale per chiedere l'apertura di un'inchiesta.