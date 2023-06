Incendio a Parigi, crolla una scuola dopo l'esplosione: «Ci sono persone sotto le macerie, 16 feriti, 7 gravi» VIDEO

di Redazione Web

Un enorme incendio è scoppiato a Parigi. La facciata di un palazzo, che ospita la sede di una scuola di musica americana (la Paris American Accademy), è crollata e la sindaca della capitale francese è accorsa sul posto. Una vera e propria tragedia. La facciata del palazzo, infatti, è in fiamme ed è crollata e ci sarebbero diverse persone bloccate sotto alle macerie.

Paris: "On a entendu une énorme explosion" témoigne Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique pic.twitter.com/1mIpHulw45 — BFMTV (@BFMTV) June 21, 2023

Sous réserve de confirmation: l'#explosion pourrait être liée au gaz #Paris #RueSaintJacques.

Le lieu serait une école de mode américaine installée à Paris.

Plusieurs personnes seraient en urgence absolue.

La consigne est d'éviter le périmètre pour ne pas gêner les secours. https://t.co/zCFHs8NKkE — Séverine SERRES ن (@Severine_Serres) June 21, 2023

Incendio a Parigi: crolla una scuola

Dalle prime notizie della tv Bfm, ci sarebbero almeno 16 feriti di cui 7 gravi. La sindaca Anne Hidalgo è giunta sul luogo dell'incidente per assistere alle fasi di spegnimento delle fiamme e di recupero dei feriti.

Secondo una primissima ricostruzione, le autorità francesi ipotizzano che il rogo si sia scatenato a causa di una fuga di gas. L'edificio esploso e crollato a Parigi è sede di una scuola di musica americana.

Tutti i vetri degli edifici vicini sono esplosi, rende inoltre noto il quotidiano, precisando che gli stabili vicini sono stati tutti evacuati. I pompieri di Parigi, infatti, hanno isolato tutto il quartiere dove si trova l'edificio crollato. È impossibile prendere la rue Saint-Jacques, che parte dalla Sorbona.

Una ragazza che era nei paraggi al momento dell'esplosione ha testimoniato a Bfm Tv: «Non ho mai sentito niente di più forte», ha detto, aggiungendo di aver sentito «un forte odore di gas» nella zona.

«Evitate la zona»

Il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha chiesto con un tweet ai parigini di evitare la zona in cui si è verificata l'esplosione che ha distrutto la Paris American Academy. I vigili del fuoco sono intervenuti, «grazie per non ostacolare il loro intervento e per evitare la zona», si legge.

Il bilancio provvisorio

Il primo bilancio dell'esplosione e del successivo crollo della facciata di un immobile a Parigi parla di 16 feriti, di cui 7 gravi, in condizioni di emergenza assoluta e diversi altri in emergenza relativa. Un bilancio ancora provvisorio, confermato dalla sindaca dell'arrondissement.

