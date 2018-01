Maxi-incendio in un parcheggio multipiano a Liverpool, distrutte 1.400 auto -Video Twitter

Lunedì 1 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Disastro a, dove oltre 1.400 sono bruciate in un enorme incendio in un parcheggio multipiano. Lo ha riferito la polizia, secondo cui dalle indagini iniziali emerge che le fiamme sono divampate per cause accidentali in un veicolo, propagandosi rapidamente a quelli vicini.Gli edifici vicini al parcheggio multipiano sono stati evacuati per precauzione e così centinaia di persone sono state costrette a trascorrere la notte dell'ultimo dell'anno in strutture d'emergenza. Il parcheggio si trova vicino alla Liverpool Echo Arena, dove era in corso dal 28 dicembre una fiera internazionale di cavalli che è stata annullata.