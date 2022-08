Incendio in casa durante la riunione di famiglia, 10 morti: 3 bambini. Il nonno tra i pompieri sul posto

Dieci persone rimaste uccise tra le fiamme, sette dulti e tre bambini : è questo il drammatico bilancio di un incendio scoppiato nella notte in una casa a due piani di Nescopeck, in Pennsylvania . Tra i primi soccorritori ad portato per sedare le fiamme c'è stato Harold Baker, un vigile del fuoco volontario che - quando è scattato l'allarme - non immaginava che l'autopompa lo avrebbe dovuto intervenire a spegnere un incendio proprio nella casa dei suoi parenti : tra le vittime dell'incendio ci sono il figlio e la figlia del pompiere, il suocero, il cognato e tre dei suoi nipoti.

I bambini che sono morti avevano 5, 6 e 7 anni, secondo quanto riportato dalla polizia di stato della Pennsylvania ora impegnato in un'indagine penale. Baker, che era sulla scena con la Nescopeck Volunteer Fire Co., ha detto al Citizens' Voice di Wilkes-Barre che l'indirizzo originale dell'incendio quotidiano segnalato era per una casa accanto. Ma quando il camion dei pompieri ha svoltato sulla strada e ha visto le fiamme più in basso, si è reso conto che era la casa dei suoi parenti. «Abbiamo cercato di entrare, ma non c'è stato modo», ha detto Baker.

Nella casa andata a fuoco, completamente dalle fiamme, i parenti di Baker ei suoi figli ospitano una riunione di famiglia si trova lì per fare visita agli zii. Tre persone sono riuscite a mettersi in salvo.

#Pennsylvania - La Polizia di Stato (PSP) riferisce che 10 persone sono state trovate morte tra cui 3 bambini a seguito di un incendio in una casa a due piani a #Nescopeck , con 3 persone che sono uscite in sicurezza; l'indagine è in corso pic.twitter.com/x9huOrAmjE — CyclistAnons (@CyclistAnons) 6 agosto 2022

