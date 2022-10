Incendio al monopattino elettrico, donna ustionata dall'acido: ricoverata in ospedale La vittima è una 29enne, rimasta ustionata al volto dall'acido nel tentativo di spegnere le fiamme con un estintore. Anche una 16enne in ospedale per intossicazione





Una donna di 29 anni è stata ricoverata in ospedale dopo essere rimasta ustionata al volto dall'acido. Si è trattato di un incidente domestico, avvenuto mentre la giovane tentava di spegnere un incendio alla batteria del suo monopattino elettrico. Insieme a lei, per intossicazione, è stata ricoverata anche una 16enne. Incide il testo dell'esame di diritto sulle penne, il metodo per "copiare" diventa virale L'incidente Si è sfiorata la tragedia, nella tarda serata di ieri, a Terrassa (Barcellona), in Spagna. Per ragioni ancora da accertare, la batteria del monopattino elettrico aveva preso improvvisamente fuoco e la 29enne aveva provato a domarlo usando un estintore. Nel tentativo di spegnere le fiamme, però, l'acido ha raggiunto la giovane al volto. (1/2) A Terrassa, una dona rep ferides d'àcid a la cara en tirar un extintor sobre un patinet elèctric que cremava (ahir, 22.49 h) 5 dotacions #Bomberscat apaguem el foc, que ja s'estenia pel llit, i amb @semgencat assistim 2 víctimes d'una mateixa família veïnes del pis afectat — Bombers (@bomberscat) October 16, 2022 I soccorsi Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e un'ambulanza. I primi hanno domato le fiamme, che avevano già raggiunto una camera e parzialmente distrutto un letto. L'ambulanza, invece, ha accompagnato la 29enne in ospedale, mentre una 16enne che si trovava in casa con lei è stata ricoverata dopo essere rimasta intossicata dal fumo. Alessia Piperno, 4 morti e 61 feriti nell'incendio nel carcere di Evin https://t.co/NYcir9ESy9 — Leggo (@leggoit) October 16, 2022 Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Ottobre 2022, 22:57

