Vasto incendio nella Francia del Sud, evacuato campeggio con 140 persone

Un incendio nel sud della Francia, a pochi chilometri da Narbonne, ha distrutto circa 250 ettari di bosco e provocato l'evacuazione di circa 170 persone, secondo quanto riferito dal Centro operativo dipartimentale antincendio e di salvataggio (Codis) all'Afp. E non è stato ancora domato.

Circa 140 persone che si trovavano in un campeggio sono state evacuate, oltre a circa 30 residenti allontanati per precauzione dalle loro case. Dispiegati anche nove aerei e due elicotteri rientrati al calare del sole. La protezione civile ha chiesto ai turisti di evitare la zona. In un tweet, il ministro degli Interni, Gérald Darmanin, ha espresso il suo sostegno ai vigili del fuoco, al personale della protezione civile e ai residenti«.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Luglio 2021, 07:34

