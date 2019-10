Scoppia un incendio nel laboratorio della droga: fratelli salvano il bottino e fanno morire la nonna

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno preferito salvare la. Jarrett and Justin Gause, due fratelli di 21 e 33 anni, che vivevano nello stato di New York in casa con la nonna, hanno fattoma nella fuga non si sono preoccupati nemmeno dell'I "fratelli Breaking Bad", come li ha ribattezzati la stampa locale , sono fuggiti spaventati dalle fiamme, prendendo con loro la droga e tutto il necessario per prepararla, ma solo quando sono stati al sicuro si sono accorti che la nonna era rimasta in casa. La donna non è riuscita a mettersi in salvo da sola e nessuno dei due nipoti ha pensato ad aiutarla, così per lei non ci sono state speranze.Ad aggravare la loro posizione è stato l'atteggiamento tenuto dopo la tragedia: i due sono andati a comprare le sigarette senza nemmeno denunciare l'incendio. I fratelli ora sono accusati di omicidio colposo. Sono anche stati contestati i reati di manomissione di prove , falsificazione di documenti aziendali e aggressione di secondo grado.