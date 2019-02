Divampa un incendio in casa ma non riesce ad alzarsi dal letto, disabile muore carbonizzata

Domenica 3 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incapace di potersi alzare ècarbonizzata dopo che unè divampato nel suo appartamento. Safoora Alam, 42 anni, è rimastae purtroppo non è riuscita a salvarsi dalle fiamme in casa sua. La donna si trovava sola quando l'incendio ha iniziato a divampare nel palazzo in cui abitava a Tipton, Birmingham.Gli altri inquilini sono riusciti a scappare e ad allertare i soccorsi che, giunti sul posto, sono stati informati della presenza della donna. Immediatamente hanno cercato di entrare nel suo appartamento per salvarla, ma quando l'hanno raggiunta, come riporta anche Metro , purtroppo era troppo tardi. La donna è stata l'unica a morire nell'incendio, con grande dolore della sua famiglia e del fratello che l'ha ricordata sui social come una sorella fantastica e sempre sorridente.Ora la polizia sta indagando sulle cause dell'incendio e sta cercando di capire da dove possano essere partite le fiamme e di che natura siano state.