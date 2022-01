Scoppia un incendio in una casa di riposo: almeno 6 morti e 15 feriti, anziani sotto choc

Sono almeno sei i morti e 15 i feriti a causa di un incendio avvenuto all'interno di una casa di riposo. La tragedia è avvenuta la scorsa notte in Spagna, a Moncada (Valencia).

Leggi anche > Luca Attanasio, arrestati gli assassini dell'ambasciatore italiano. La polizia: «Volevano un riscatto»

L'incendio è avvenuto intorno a mezzanotte in una casa di cura per anziani situata nel comune di Moncada. I vigili del fuoco hanno salvato 25 persone all'interno dell'edificio prima di circoscrivere le fiamme. La stampa locale parla di un cortocircuito all'interno delle apparecchiature mediche come ipotetica causa del rogo.

Atento a las trágicas noticias que llegan desde Moncada. Mis condolencias para las familias de las personas fallecidas. Seguimos con preocupación la evolución de las personas heridas. Todo nuestro apoyo para ellas y para la localidad. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 19, 2022

L'ipotesi del cortocircuito è stata confermata anche dal presidente della regione di Valencia (dove si trova la struttura colpita dalle fiamme), Ximo Puig. Intanto, sale a 15 il bilancio delle persone portate in ospedale, secondo l'agenzia di stampa Efe. Sull'accaduto indaga la Guardia Civile spagnola. «Sto seguendo le tragiche notizie che arrivano da Moncada», ha scritto su Twitter il premier spagnolo, Pedro Sánchez. «Le mie condoglianze alle famiglie delle persone scomparse».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA