Incendio in un hotel: almeno otto morti e dieci feriti

Febbre alta, va in ospedale e muore a 12 anni: la vittima è una ragazzina. Tragedia a Ferragosto​

, in Ucraina. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini, precisando - secondo quanto riporta l'agenzia Tass - che nell'albergo Tokyo Star le fiamme si sono sviluppate inizialmente al secondo piano dell'edificio oggi alle prime luci dell'alba.Sono intervenuti 65 vigili del fuoco con 13 mezzi. Un'inchiesta è stata avviata per determinare le cause del tragico incidente.