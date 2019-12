Incendio al motore e atterraggio d'emergenza: paura per 270 passeggeri su un volo per Tokyo

Motore a fuoco, e l'aereo effettua un atterraggio di emergenza: paura a bordo di un volo, partito dal Giappone occidentale e diretto a Tokyo Haneda, che è dovuto atterrare adopo che uno dei motori ha preso fuoco. A bordo del Boeing 767 c'erano 270 passeggeri e otto membri dell'equipaggio, secondo quanto affermano i media locali, scrive il quotidiano Independent.Nessuno è rimasto ferito nell'incidente: le immagini filmate da un testimone oculare mostrano l'aereo con fiamme che sputano dal motore di destra. L'aereo è atterrato in sicurezza a Fukuoka e, di conseguenza, la pista è stata chiusa per 30 minuti mentre le autorità cercavano di capire le cause dell'incendio.