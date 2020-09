Incendi negli Usa, 12enne trovato morto carbonizzato abbracciato al suo cane

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 23:05

Il peggio sembra essere passato, ma nel versante occidentale deglinon tutti glisono stati spenti. Sono almenotra gli stati di Washington, California ed. In quest'ultimo Stato si registra anche una tragedia che ha commosso un intero paese: ildi un, è stato trovato. Il ragazzino, nel disperato tentativo di sfuggire alle fiamme insieme al suo, ha abbracciato l'animale quando aveva ormai capito di non poter scampare alla morte.È accaduto nei pressi di, dove l'adolescente viveva con la famiglia: le fiamme avevano iniziato ad avvolgere la casa eera scappato insieme al suo, ma è morto durante la fuga. Solo il giorno prima del ritrovamento dei corpi di Wyatt e del suo cane eradel 12enne,La notizia che ha addolorato un'intera comunità, dal momento che la famiglia era molto nota: il bisnonno di Wyatt, Roger Tofte, aveva aperto un parco tematico molto gettonato nella zona, l'. «Siamo devastati nel dover confermare che Wyatt Tofte non è sopravvissuto: è stato trovato poco fa. Wyatt era il bisnipote di Roger, amato dalla sua famiglia e dai suoi amici» - il post del parco tematico, pubblicato quattro giorni fa - «Anche la nonna di Wyatt, Peggy Mosso, è stata uccisa: anche lei era un importante e amato membro della nostra famiglia allargata. Chiediamo di rispettare il nostro dolore e la nostra privacy in questo momento».La zia di Wyatt e figlia di Peggy, Lonnie Bertalotto, ha invece annunciato così sui social il grave lutto che ha colpito la famiglia: «L'incendio che ha ucciso tante persone ha portato via anche mia mamma e mio nipote. Mia sorella si trova ricoverata in terapia intensiva con gravi ustioni. Non date niente per scontato nella vita e cercate di fare del vostro meglio ogni giorno».