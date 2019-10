Incendi in California, la coppia di sposi posa per le foto di nozze con la mascherina

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 13:37

Per il giorno più bello della loro vita hanno scelto una location decisamente bucolica, posando per le foto diimmersi in mezzo ad alcune vigne. Per due giovani, però, il giorno e il luogo delle nozze hanno coinciso con una drammatica emergenza ambientale: quella deglifuori controllo in, che vivono a, nell'Illinois, da tempo sognavano di sposarsi nella contea di Sanoma, una zona molto famosa negli Stati Uniti per i suoi vigneti. Gliche si sono sviluppati nelle ultime settimane inhanno però finito per circondare la zona, rendendo l'aria irrespirabile e costringendo all'evacuazione di quasi 180mila residenti.Per questo motivo, Katie e Curtis hanno deciso di fornire a tutti gli invitati dellein grado di proteggere le persone dall'aria irrespirabile. Una situazione talmente insostenibile che i due sposi sono stati costretti a posare per le foto di nozze, davanti all'obiettivo della fotografa, con quelle stesse mascherine. «Non eravamo nemmeno sicuri di poter celebrare il matrimonio: appena arrivati in, abbiamo acceso la tv e vistodappertutto» - spiegano gli sposi, riportati dall'Independent - «Alla fine ce l'abbiamo fatta, ma non è stato facile, anche perché il giorno dopo il matrimonio siamo stati tutti evacuati e portati a San Francisco, dove la situazione è meno allarmante».Del giorno più bello di Curtis e Katie, quindi, resta una foto diventata virale sul web. Intanto, però, la zona settentrionale della California continua a bruciare nel mese di ottobre, per il terzo anno consecutivo.