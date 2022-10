«Incastrata tra due obesi sul volo per 3 ore, voglio un risarcimento»: lo sfogo choc della youtuber, pioggia di insulti

Chiede risarcimenti alla compagnia aerea, perché «incastrata per tutto il volo tra due persone obese». Sydney Watson, youtuber australiana da centinaia di migliaia di seguaci, si è lamentata sui social pubblicando le foto del viaggio incriminato, con la compagnia statunitense American Airlines. «Sono rimasta letteralmente bloccata per tre ore», ha scritto. «Se hai bisogno di una cintura di sicurezza speciale perché sei troppo grasso, allora non dovresti volare».

Messico, il Tigres segna un gol e la tifosa resta in topless: il video diventa virale

Lo sfogo e le polemiche

Sydney Watson si è sfogata sul suo profilo Twitter, che conta 327mila follower. «Questo non è assolutamente accettabile. Se le persone grasse vogliono essere grasse, va bene. Ma è qualcosa di completamente diverso quando sono bloccata tra di voi, con il braccio che rotola sul mio corpo, per 3 ore», le parole della donna, che hanno provocato sdegno e polemiche tra i follower. «Se sei troppo grasso per stare su un aereo compra due posti, oppure non volare», ha aggiunto. L'australiana ha spiegato di aver chiesto di cambiare posto con una delle due persone sedute di fianco a lei, ma ha ricevuto un «no» come risposta, così «ho iniziato a urlare internamente».

Lite choc tra i genitori fuori da scuola: «Papà colpito davanti ai bambini», l'aggressione con un cacciavite

La risposta della compagnia

La youtuber ha raccontato di aver contattato American Airlines dopo il volo, chiedendo un risarcimento. La compagnia aerea ha risposto ufficialmente alla polemica su Twitter: «I nostri passeggeri sono i benvenuti in ogni forma e misura. Ci dispiace che ti sia trovata male sul tuo volo». Una risposta che non ha fatto piacere a Sydney Watson. Tantissimi i commenti di persone che l'hanno attaccata per le parole contro gli altri passeggeri: «Dovresti vergognarti, abbi rispetto». Ma la youtuber non ha ritrattato.

.@PlanetTyrus, thank you for echoing my sentiments about obese passengers on planes. And thank you for going to extra step to call out airlines who pick and choose which rules they enforce.



Loved this. 👏 pic.twitter.com/r3QLL6rK3N — Dr. Sydney Watson (@SydneyLWatson) October 17, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA