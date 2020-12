In travaglio e malata di Covid, 32enne viene rifiutata da 3 ospedali e muore

In travaglio e malata di covid viene rifiutata da 3 ospedali e muore. Donus Kilinc, insegnante 32enne di Istanbul, era al nono mese di gravidanza quando ha contratto il coronavirus. La donna è entrata in travaglio mentre era malata e ha chiesto al marito di portarla in ospedale perché in preda a fortissimi dolori.

Il marito Ramazan si è precipitato all'ospedale Pendik Medipol, dove la moglie era stata seguita nel corso di tutta la gravidanza ma, come riporta anche il Sun, gli è stato risposto che la struttura non accettava persone malate di covid. L'uomo ha fatto di tutto per cercare di far ricoverare la moglie, ma lo stesso direttore della struttura ha detto che era impossibile e non li hanno fatti entrare. Il marito ha cercato disperatamete di raggiungere altri due ospedali ma ha ricevuto sempre la stessa risposta, tutto questo mentre la donna era in preda a fortissimi dolori in macchina.

Alla fine è stata accettata in un'ospedale privato dove è stata operata con urgenza, ma purtroppo era trascorso troppo tempo e la 32enne non ce l'ha fatta. La bambina è sopravvissuta, ma per i dottori se avessero aspettato ancora qualche ora sarebbe sicuramente morta anche lei. La scomparsa di Donus è ingiusta e il marito ha sporto denuncia e chiesto che fosse avviata un'indagine sull'accaduto.

