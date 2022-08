In autostrada con la Ferrari da Formula 1: seminata la polizia, la scena ripresa dagli automobilisti increduli VIDEO

Immaginate di trovarvi al volante della vostra automobile in autostrada, quando a un certo punto a sorpassarvi è un'auto di Formula1 . In realtà si tratta di un bolide da gara GP2 nella livrea molto simile ad una Ferrari, (almeno negli adesivi e nel colore scelti). È successo in Repubblica Ceca lungo l'autostrada D4, che va dalla capitale Praga a sud-ovest, fino al confine con la Germania. Una persona, al volante di una monoposto, è stata filmata dagli altri automobilisti mentre sfrecciava, facendo slalom tra le vetture. Il video è immediatamente diventato virale, scatenando l'ironia del web. Una scena che non ha però fatto piacere alla polizia, che non è riuscita a intercettare il veicolo.

Un colgado ha metido un GP2 en una autopista de la República Checa. La policía no ha podido identificar al conductor y lo están buscando pic.twitter.com/gn4yWbV1rb — uVe (@MigueluVe) August 14, 2022

Il precedente

Guidare un'auto da corsa in autostrada è ovviamente illegale, ma in Repubblica Ceca non è una novità. Lo stesso era successo nel 2019, e in quel caso i poliziotti erano riusciti a rintracciare il pilota, un 45enne che non aveva però ricevuto nessuna multa, per insufficienza di prove. Per questo motivo la polizia, una volta visionato il video, ha subito contattato lo stesso uomo, che ha però negato di essere l'autore della follia automobilistica, evitando migliaia di euro di multa e lo stralcio della patente.

Le forze dell'ordine non hanno infatti potuto fare altro che prenderne atto e proseguire nelle indagini. Avendo il casco in testa, l'uomo è infatti irriconoscibile e (per il momento) salvo dalle sanzioni. Secondo i media locali, l'auto sarebbe una "Dallara GP2" che ha corso le gare della GP2 Series.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Agosto 2022, 17:44

