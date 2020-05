Impiccata dal compagno viene gettata dall'ottavo piano, 24enne muore dopo abusi e violenze

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 18:55

Così è morta la 24enne Julieta Riera, trovata priva di vita in strada a Paraná, in Argentina. La ragazza pare fosse ancora viva prima di essereper mano del suo fidanzato Julián Christe, ora accusato di omicidio.L'autopsia sul corpo della ragazza ha mostrato segni di violenza precedenti al giorno della morte, quindi presumibilmente da tempo veniva picchiata dal compagno. Dopo essere stata impiccata in casa è stata scaraventata per 20 metri fino a finire sul tetto della casa dei vicini. La famiglia ora chiede che venga fatta gustizia in attesa del processo al compagno.Julieta non è la prima vittima della quarantena nel paese, ormai in Argentina il numero dei femminicidi legati alla reclusione per il coronavirus, sta crescendo di giorno in giorno.