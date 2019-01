Imma, la modella giapponese conquista il web ma nasconde un "segreto"

Fabrizio Corona: «Completamente rifatto, anche se non si vede. Belen? Non sono pronto, scapperei»​

Occhi languidi, fisico da top model e capelli rosa: sono solo alcune delle caratteristiche di, nome d'arte di unache da qualche tempo sta riscuotendo un certo successo su Instagram. C'è però un dettaglio, neanche troppo celato, dietro ciò che viene pubblicato sull'account della modella. Tanti utenti, su Instagram, hanno iniziato a seguire Imma : sull'account, infatti, vengono pubblicati diversi scatti tipici delle modelle sui social, come ad esempio pose e ospitate nei paddock. Eppure, si tratta di qualcosa di assolutamente inesistente: come viene specificato nella descrizione dell'account Instagram, infatti, Imma è unaA realizzarla, infatti, con una certa maestria grafica, è stata l'azienda Modeling Cafe , specializzata in computer grafica.è semplicemente uno dei tantissimi progetti dell'azienda, ma intanto suè ormai prossima ai 18mila follower. Chissà, forse anche perché agli utenti meno attenti alle descrizioni in bio e con degli occhi poco esperti, può sembrare davvero una modella in carne ed ossa...