Ilaria Salis, al via il processo a Budapest: in aula con mani e piedi legati. «Una guardia la trascinava con una catena»

di Redazione web

La militante antifascista milanese Ilaria Salis, 39 anni, arrestata tempo fa in Ungheria e attualmente in carcere, è comparsa in tribunale a Budapest per l'inizio del suo processo, in cui è accusata di aver aggredito due estremisti di destra nella capitale ungherese. Il processo si è aperto ed è stato aggiornato al prossimo 24 maggio: Ilaria si è dichiarata non colpevole.

In catene con manette e lucchetti

Secondo quanto constatato dall'ANSA in aula a Budapest, Ilaria Salis era nell'aula del tribunale in catene, con le manette ai polsi e i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti. Una donna delle forze di sicurezza la trascinava per una catena. La donna indossava un maglione chiaro a strisce orizzontali e teneva in mano una borsa scura. Ilaria è entrata accennando un sorriso rivolto al pubblico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA