Suona nella sala d'attesa dopo il vaccino: ma è un musicista di fama mondiale

Sta facendo il giro del mondo il video che mostra il celebre violoncellista Yo-yo Ma ingannare i quindici minuti di attesa obbligatori dopo aver ricevuto una dose di vaccino anti-coronavirus esibendosi in un centro a Pittsfield, in Massachusetts. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook della contea del Berkshire dove ha ricevuto centinaia di visualizzazioni.

Leggi anche > Ilaria Capua si vaccina, il reportage di foto su twitter: «Oggi è un bel giorno»

In molti non si sono accorti che il musicista nel filmato è di fama mondiale. Intona l'Ave Maria di Schubert. Nato in Francia da genitori cinesi Yo-yo Ma, 65 anni, aveva appena ricevuto la sua seconda iniezione di farmaco anti-Covid 19 e avendo portato con sè il suo violoncello ha deciso di deliziare le altre persone in attesa con una performance di qualche minuto. Un mese fa aveva commosso il mondo la sua esecuzione di Bach su una piaggia, in occasione dell'apertura del Forum economico di Davos.

Yo-Yo Ma playing Ave Maria (Schubert), while waiting for 15 minutes in observation after his covid vaccination. pic.twitter.com/hibVNNas9X — Adib Reyhani (@adibreyhani) March 14, 2021

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Marzo 2021, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA