PornHub, il video più visto è pericolosissimo: «Non fatelo, rischiate la vita». Ecco perché

Venerdì 10 Maggio 2019

Su, il celebre sito pornografico, è. Ma sul web, scrivono su Twitter numerosi utenti. Il motivo? Il filmato è stato girato su una, macchina famosa per il suo sistema "autopilot" lanciata sul mercato dall'imprenditore. I due attori, tra cui la pornostar, decidono di avere un rapporto sessuale con la vettura in movimento e, per quanto sia un avanzatissimo ausilio alla guida. I nuovi modelli con questa opzione non sono ancora stati realizzati e per motivi di sicurezza l'azienda raccomanda di non correre alcun rischio eLa scena che è stata girata ha rappresentato un grosso rischio per i due attori e per i passanti della zona. Secondo molti il video può aver lanciato un messaggio sbagliato sulle potenzialità delle auto Tesla mettendo a rischio molte persone che potrebbero emulare la scena per puro divertimento e trasformarsi in pericoli per la strada.