«Alla ex moglie il risarcimento per i lavori domestici fatti durante il matrimonio»: la decisione del tribunale

L'ex moglie dovrà essere risarcita dal marito per le pulizie domestiche fatte nel corso degli anni di matrimonio. Un tribunale divorzista di Pechino ha ordinato a un uomo di risarcire la moglie per i lavori domestici, così la donna riceverà come indennizzo più di 6 mila euro per i servizi svolti in casa.

La sentenza arriva dopo l’introduzione da parte della Cina del nuovo codice civile. Il matrimonio tra i due è durato 5 anni, poi lo scorso anno l'uomo ha chiesto il divorzio. La moglie non era d'accordo e non avrebbe voluto interrompere la relazione, ma alla fine ha ceduto chiedendo però una sorta di risarcimento. Il marito non si sarebbe mai assunto alcuna responsabilità sia nei lavori domestici che nella custodia dei bambini, così la ex ha chiesto che le venisse riconosciuto il lavoro svolto.

Si tratta del primo caso nella storia in cui il tribunale distrettuale di Fangshan di Pechino si è pronunciato a favore della moglie. L’ex marito dovrà pagare quindi sia gli alimenti sia una cifra per i lavori domestici durante il matrimonio. Il giudice ha giustificato la sua scelta spiegando che dopo la fine di un matrimonio vengono divisi i beni in modo tangibile e in questo caso l'operato della donna non sarebbe stato quantificabile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 21:27

