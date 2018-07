di Simone Pierini

Quando il giorno in cui rischi la vita diventa il più fortunato di sempre. Questo è accaduto a unche si è visto a tu per tu con laquando mentre era in strada unche si dirigeva nella corsia opposta ha perso il controllo.Ilmostra il mezzo pesante sbandare, l'impatto sembra inevitabile. Ma la prontezza dei riflessi della persona al volante e una enorme dose di buona sorte ha evitato il peggio. Per lui solo un testa coda ad alta velocità e tanta, tanta paura.