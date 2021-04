Il Savoy trasforma il suo piazzale in un bar all'aperto per la prima volta in 130 anni

Il Savoy trasformerà il suo famoso piazzale antistante in un bar ispirato agli anni '20 per la prima volta nei suoi 130 anni di storia, ispirato dall'aspetto Art Déco ed edoardiano dello storico hotel di Londra. Gruppi di massimo sei visitatori potranno sedersi per gustare cocktail e una serie di piatti di pesce creati dallo staff dell'hotel. Prendendo il nome dal gaelico per luce, gioia e comfort, gli organizzatori affermano che Solas celebrerà "la vita che torna lentamente alla normalità" nello spirito dei ruggenti anni Venti.

Il bar, che è stato creato in collaborazione con Bowmore Whisky, offrirà - affermano gli organizzatori - la “speranza” di una nuova prospettiva di vita all'industria dell'ospitalità decimata dalla pandemia degli ultimi 12 mesi. Al centro del bar pop-up, che rimarrà aperto fino al 21 giugno, quando tutte le restrizioni Covid saranno eliminate, c'è un enorme lampadario largo cinque metri ispirato alle 62 grandi luci che abbelliscono gli interni del Savoy. L'opera d'arte spettacolare invierà raggi di luce attraverso il cortile da frammenti di cristallo sospesi. Il bar Bowmore è stato realizzato in ardesia naturale e granito e rifinito a mano con ottone. Oltre a un menu di pesce crudo e una selezione di ostriche, nel menu di pesce anche involtini di aragosta, gravadlax e ceviche di gamberi blu.

Il pop-up è stato creato dalla designer esperta e stratega del marchio di lusso Meredith O'Shaughnessy che ha precedentemente lavorato con marchi come Manolo Blahnik, Vivienne Westwood e Nyetimber su pop-up a tema su tutto, dagli avocado a una lavanderia automatica. Ha detto del suo progetto: «Volevamo che fosse davvero speciale. L'hotel è a tema Art Déco e quindi siamo stati ispirati da questo e dai ruggenti anni Venti. Vogliamo che sembri che gli anni '20 stiano tornando indietro nel 2021 dopo un anno difficile e che la vita stia tornando di nuovo a Londra. Questa è la prima volta che i Savoy fanno qualcosa del genere, quindi è incredibile vederli sostenere una tale creatività».

Il Savoy, che si trova appena fuori da The Strand, è stato inaugurato il 6 agosto 1889, spiega l'Evening Standard e ha ospitato una serie di volti famosi tra cui Marilyn Monroe, Bob Dylan, Liz Taylor, i Beatles e Winston Churchill. È stato costruito da Richard D'Oyly Carte utilizzando i profitti delle sue produzioni operistiche di Gilbert e Sullivan ed è stato gestito dalla famiglia di Carte per oltre un secolo. Dal 2004 è gestito dal gruppo alberghiero Fairmont.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 13:16

