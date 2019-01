Mercoledì 23 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il proprietario di un ristorante vicino Westminster, il, ha avuto l’originale idea di aggiungere sul fondo dei suoi scontrini alcune: la foto dello scontrino ha fatto il giro del web dopo che un cliente l’ha postata sul suo profilo Facebook, e da qualche giorno i media britannici ne parlano. Ibrahim Dogus, gestore del ristorante, nonostante le polemiche non ha assolutamente intenzione di rimuovere quelle frasi dai suoi scontrini.Sul fondo della ricevuta, le parole che appaiono sono queste: «Brexit è un male. Gli immigrati rendono grande la Gran Bretagna! (giocando sulle parole Britain e Great, ndr) Loro hanno cucinato e hanno servito il vostro pasto di oggi». L’iniziativa è antecedente al voto del Parlamento britannico dello scorso 15 gennaio che ha bocciato l’accordo del governo con l’Ue sulla Brexit: peraltro il ristorante è molto frequentato anche da esponenti politici di rilievo.Dogus, dopo che la storia dello scontrino è diventata virale, hada persone che avevano votato ‘Leave’, più diverse telefonate anonime eonline.: «Siamo stati presi di mira sui social da gruppi di estrema destra che si sono organizzati per lasciare false recensioni su Facebook, Google Business e TripAdvisor - ha detto - il messaggio rimarrà, non lo rimuoveremo. Resterà fino al 1° febbraio, poi lo sostituiremo con qualcosa di diverso. L’amore vincerà sull’odio, e coloro che stanno cercando di mascherare il loro razzismo spacciandolo per attivismo politico, saranno smascherati.».