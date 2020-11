Il principe William e Kate Middleton in lutto, è morto il cane Lupo: «Per nove anni nel cuore della famiglia»

Un lutto per il principe William e Kate Middleton per la scomparsa del loro cane, Lupo. Lupo è stato al loro fianco per oltre 9 anni e i duchi di Windsor hanno dato la triste notizia attraverso Instagram, con una dedica per lo scomparso amico a quattro zampe.

Nella foto della condivisione la foto di Lupo, un cocker Spaniel inglese nero, seguita dalla didascalia: “Purtroppo – hanno scritto William e Kate - lo scorso fine settimana il nostro caro cane, Lupo, è morto. È stato nel cuore della nostra famiglia negli ultimi nove anni e ci mancherà tantissimo”.

Un messaggio social anche da parte del fratello di Kate Middleton, James, che ha con lui i cani che appartenevano alla cucciolata da cui è nato Lupo: “Con grande tristezza annuncio la morte di Lupo – ha scritto sul social - l'amatissimo cane di mia sorella Catherine e della sua famiglia. Lupo era il figlio di Ella, fratello di Zulu, Inka e Luna. Aveva 9 anni. Niente potrà mai prepararti alla perdita di un cane. Per coloro che non hanno mai avuto un cane, potrebbe essere difficile capire la perdita. Tuttavia, chi ha amato un cane sa la verità: un cane non è solo un animale domestico ma un membro della famiglia, migliore amico, compagno fedele, insegnante e terapista”.

