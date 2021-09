Il principe William annuncia i finalisti del Premio sull'ambiente: c'è anche una studentessa di 14 anni

Nell'ambito di Earthshot, il premio patrocinato dal principe William, sono stati annunciati i primi finalisti e tra loro figura una studentessa di soli 14 anni. In palio 50 milioni di sterline e un riconoscimento da parte del duca di Cambridge. Il premio è nato per sensibilizzare l'opinione pubblica sul destino del pianeta Terra.

Come ricorda Il Telegraph, prestigioso premio per l'ambiente è progettato per incoraggiare soluzioni sui cambiamenti climatici. I 15 finalisti, tre in ciascuna delle cinque categorie del premio, sono stati scelti da esperti e membri del consiglio del premio. Cinque riceveranno il primo premio di 1 milione di sterline, mentre tutti riceveranno un supporto al loro lavoro. I vincitori saranno annunciati durante una cerimonia il mese prossimo.

Rivelando la lista, il principe William ha dichiarato: «Più di mezzo secolo fa, il programma Moonshot del presidente Kennedy ha unito milioni di persone intorno all'obiettivo di raggiungere la luna. Ispirato da questo, il premio Earthshot mira a mobilitare un'azione collettiva attorno alla nostra capacità unica di innovare, risolvere i problemi e riparare il nostro pianeta. Sono onorato di presentare i 15 innovatori, leader e visionari che sono i primi finalisti in assoluto per il premio Earthshot. Stanno lavorando con l'urgenza richiesta in questo decennio decisivo per la vita sulla Terra e ispireranno tutti noi con il loro ottimismo nella nostra capacità di affrontare le più grandi sfide della storia umana».

Creato da William e dalla Royal Foundation, il premio è progettato per guidare la ricerca contro le sfide ambientali che il pianeta deve affrontare. I 15 finalisti, provenienti da 14 Paesi, sono stati scelti tra 750 candidati. Includono una studentessa di 14 anni, la città di Milano e il Costa Rica.

