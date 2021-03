Il principe Filippo trasferito in un altro ospedale per dei controlli al cuore: cresce la paura a Londra

Preoccupano le condizioni del principe Filippo, ricoverato ormai da quasi due settimane a causa di un malore. Il 99enne consorte della regina Elisabetta II è stato trasferito nelle ultime ore dalla clinica in cui si trovava in un altro ospedale di Londra, il St Bartholomew's Hospital, dove viene sottoposto a esami cardiaci per una "condizione pre esistente". E a Londra e in tutto il Regno Unito cresce la paura.

Questo è quanto riportato dai canali ufficiali della Corona ma le condizioni del duca di Edimburgo continuano a non essere chiare. Si è parlato di un infezione, non meglio definita, il principe William ha anche voluto rassicurare sulla salute del nonno dicendo che sta bene e dovrà solo fare dei controlli. Di fatto però il reale ancora non viene di messo e il bisogno di altri accertamenti preoccupa i sudditi. Qualche giorno fa il figlio Carlo si è recato da lui in lacrime, come se le conzioni di Filippo lo preoccupassero.

