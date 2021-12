Il principe Carlo «ferito» da Harry: non ha ancora incontrato la piccola Lilibet

Non si vedono da otto mesi e in questo lungo tempo si sono parlati a malapena. Il rapporto tra il principe Carlo e il figlio Harry è ai minimi storici. Già gli attacchi personali contro il padre dopo la Megxit, hanno creato una frattura lasciando Carlo «profondamente scioccato e ferito» riporta il Sun. La situazione è ancora peggiorata quando Harry ha espresso le proprie «preoccupazioni» su Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, il magnate saudita al centro di un'indagine sulle donazioni in beneficenza di suo padre.

Leggi anche > Principe Harry: «La ricerca della felicità? Lasciate il lavoro se non vi piace»

Secondo quanto riporta il giornale, il principe Carlo sta «mantenendo un silenzio dignitoso» per evitare che un battibecco pubblico possa danneggiare ancora l'immagine del suo regno. Dopo l’incontro faccia a faccia al funerale del duca di Edimburgo otto mesi fa appunto, padre e figlio si sono solo sentiti. Da quando Harry e Meghan sono volati negli Stati Uniti ci sono state solo poche conversazioni telefoniche. Non si sono incontrati a luglio quando Harry era a Londra per l'inaugurazione della statua di Diana. E se non fosse già abbastanza difficile così, Carlo non ha ancora incontrato la sua nipotina di sei mesi, la piccola Lilibet.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 22:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA