Il primo locale che non accetta contanti: pagamenti solo con carte o smartphone

. Eccoa scegliere metodi diabbandondo le classiche banconote. Completamente ristrutturato dopo 9 anni di abbandono si tratta di un classico pub britannico vicino a Ispwich. Il nome è The Boot in Freston ed è il primo caso in Gran Bretagna.La scelta del proprietario è intransigente., bancomat o attraverso i nuovi circuiti attivati sugli smartphone. L'uomo, il signor Keen, ha affermato che l'iniziativa porta molti vantaggi, in particolare legati a premi assicurativi più bassi in quanto i contanti non vengono più conservati nei locali.«Il contante porta con sé diverse problematiche - dichiara - rischi di subire un furto. È importante organizzarsi verso il cambiamento». E in caso di eventuali problemi di connessione? «Siamo supportati da chiavette internet, ma ad oggi non è mai successo»."L'aspetto negativo è che alcune persone sono abituate a pagare in contanti e si trovano in imbarazzo quando si presentano senza carte di credito, ma tutti hanno un conto in banca», ha detto Keen. L'uomo si toglie anche una piccola soddisfazione personale: «Siamo i primi, tutti si sarebbero aspettati che fosse accaduto a Londra, ma li abbiamo fatti a pezzi».