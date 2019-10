Il premier inguaiato dalla sexy amante: «16 milioni in regali». Lei svela tutto per evitare guai col fisco

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 17:23

Il premier libaneseè finito nei guai a causa di una relazione extraconiugale con una modella sudafricana,: relazione venuta fuori a causa del fisco del suo Paese, che le ha chiesto conto del suo tenore di vita extralusso. E davanti alle richieste dell’Erario, Candice non ha potuto fare altro che confessare: un casoHariri infatti proprio in queste settimane ha annunciato una manovra finanziaria lacrime e sangue, per via della crisi: sposato e con tre figli, da tempo aveva invece una relazione con la bionda e sexy modella. Tutto è iniziato quando Candice, che dichiarava appena 5mila dollari l’anno, si è comprata una megavilla a Cape Town: il fisco sospettava che stesse occultando soldi del padre, un imprenditore edile che in passato aveva avuto problemi con le tasse.Ma lei per difendersi ha spiegato l’arcano: quei soldi non erano fondi neri del papà costruttore, ma regali di un suo presunto spasimante dal Medio Oriente, Hariri appunto. Gli avvocati della van der Merwe hanno chiesto ora un risarcimento danni per 65 milioni di dollari, perché questa presunta persecuzione da parte dell’Erario avrebbe causato proprio la fine della relazione, con tanto di addio ai ‘regali’ del premier. Regali che durante la loro relazione sarebbero stati quantificati con una cifra da sogno: 16 milioni di dollari.