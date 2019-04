Il nipote passa troppo tempo in bagno, lo zio lo accoltella: «Devo entrare io»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passae lo. Un giovane di 29 anni è stato accoltellato da suo zio in casa sua nella contea di Volusia, in Florida, mentre si preparava a fare la doccia. Secondo l'uomo il ragazzo aveva passato troppo tempo chiuso in bagno, impedendogli di usarlo, così è andato su tutte le furie.«Muoviti che devo entrare io», avrebbe ripetuto più volte lo zio, poi non vedendolo uscire ha agito. A lanciare l'allarme sono stati i vicini, preoccupati dalle grida che provenivano dall'abitazione, come riporta anche la stampa locale . La polizia giunta sul posto ha trovato il 29enne in un lago di sangue con diverse ferite allo stomaco e alla schiena. Il giovane è stato subito portato in ospedale, mentre lo zio è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.Secondo la ricostruzione lo zio era irritato dal tempo che il ragazzo aveva trascorso in bagno. Avrebbe iniziato a battere i pugni contro la porta minacciandolo, ma il 29enne non avrebbe risposto. Dopo diversi richiami alla fine è esplosa la follia omicida e si è scagliato contro il nipote con un coltello da cucina.