Il misterioso ronzio che passa da una città all'altra e tiene svegli i residenti

Un misterioso ronzio sta facendo passare notti insonni da circa un anno ai residenti di Earl Shilton, nel Leicestershire in Gran Bretagna. Dopo Barwell ora c'è chi inizia ad avvertirlo anche a Stapleton una località a diversi chilometri di distanza. Per la cittadina è un vero incubo questa specie di vibrazione che nelle ultime settimane è diventata ancora più forte. Una bassa frequenza che penetra negli edifici e fa vibrare non solo cose e persone ma perfino l'aria. Almeno da quanto testimonia chi vive nella zona. Al momento nessuna spiegazione ufficiale, solo le ipotesi, come riporta il Sun, degli stessi residenti.

Robert Elsey, direttore di una società di ingegneria con sede a Burbage, ha suggerito che la fonte del ronzio potrebbe essere un trasformatore rumoroso. “La mia azienda - ha raccontato al Sun - installa insonorizzanti per ridurre il rumore dei trasformatori. Abbiamo lavorato a un progetto simile circa tre anni fa, perché il rumore di un grande trasformatore faceva vibrare gli oggetti all'interno di una casa”. C’è chi invece dà la responsabilità a una interferenza magnetica. Nel 2018 a Barwell è stato segnalato un forte ronzio: in quel caso il responsabile del rumore era una società di imballaggi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Novembre 2021, 22:36

