Il medico sbaglia dose di paracetamolo, bimba di 3 anni muore durante una vacanza con i genitori

Sabato 2 Novembre 2019, 08:49

UnaSarebbe stata questa la causa della morte di, la bambina inglese diche si è sentita male presso il famoso Bodrum Holiday Resort, a Mugla, in Turchia, nell'agosto 2018. La piccola èdopo che le era stata somministrata una dose eccessiva di paracetamolo.Lily ha iniziato a stare male durante la vacanza con i suoi genitori, così la mamma e il papà hanno deciso di farla vedere da un medico. Secondo il dottore la piccola doveva essere reidratata, le prescrisse dei liquidi e le diete del paracetamolo, ma dopo qualche ore la bimba è morta. Non sono ancora note le cause del decesso, le autorità turche devono ancora fornire le documentazioni ai medici britannici che dall'autopsia non sono riusciti con certezza a stabilire la causa del decesso, ma l'ipotesi più avvalorata sarebbe proprio l'intossicazione da paracetamolo.Amici e parenti hanno raccolto più di 4.000 sterline per la famiglia Gibson dopo la morte di Lily, il che ha permesso loro di rimpatriare il suo corpo nel Regno Unito.