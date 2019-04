Il figlio si fa male al parco giochi, la mamma si batte per la chiusura: «Aveva il cuoio capelluto staccato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il figlioe la mamma denuncia l'accaduto sui social indignata. «Questo posto è estremamente pericoloso. Voglio che sia demolito», ha scritto Tasha Spilsbury in merito a unadi Sheerness, nel Kent, aperto a febbraio, pagato oltre 50mila sterline. La donna ha raccontato che il figlio è rimasto incastrato nel gioco«Aveva parte del cuoio capelluto che penzolava dalla testa», ha raccontato dopo che il figliio è scivolato dalla giostra, che in teoria sarebbe dovuta essere costruita con tutte i criteri necessari per tutelare gli utenti. Tasha ha mostrato le foto del ragazzo sul suo profilo social, facendo vedere che una parte del cuoio capelluto era stata letteralmente recisa dalla giostra lasciando scoperto il cranio. Il 16enne sarebbe scivolato su quella che dovrebbe essere una superficie di sicurezza, una parte morbida in gomma, finendo contro la struttura metallica della giostra.Secondo quanto riporta il Daily Mail, il giovane è stato portato subito in ospedale per poter mettere dei punti, ma fortunatamente non ci sono stati traumi cranici rilevanti. La mamma però è su tutte le furie e ha detto che si batterà perché il parco venga chiuso.