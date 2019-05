Il fidanzato fa cadere a terra un pezzo di pizza, la compagna lo colpisce con un piede di porco

Madre e due figlie gemelle trovate senza vita in appartamento. Il medico legale: morte di fame

Giovedì 23 Maggio 2019, 17:10

Il fidanzatoe lei loKirsty Saccani potrebbe non essere condannata per aver aggredito Samuel Moorcroft, suo compagno e padre di uno dei suoi bambini. La donna sarebbe andata su tutte le furie dopo che il fidanzato ha fatto cadere a terra un pezzo della pizza che avevano preso per cena.Dopo il banale incidente Kirsty avrebbe cominciato a urlare. La donna lo ha prima minacciato con un coltello alla gola, a quel punto Samuel è fuggito, ma lei lo ha rincorso con un piede di porco con il quale lo ha colpito diverse volte causandogli gravi lesioni fisiche. La coppia, di Manchester, pare stesse attraversando un momento di crisi: da qualche tempo lei era diventata molto gelosa e possessiva e andava spesso in escandescenza.Dopo che la pizza era caduta in terra, lei ha iniziato a gridare e lui si è scusato, ma la situazione è ben presto degenerata. L'uomo sta bene e si è ripreso, ma ha ammesso di avere paura della compagna: «Non voglio che vada in carcere, voglio che sia una buona madre per nostro figlio». La donna intanto ha iniziato un percorso per cambiare vita e stare meglio, ma nonostante la grave aggressione potrebbe evitare il carcere.