Il disegno dello studente scelto come emblema del Giubileo di Platino della Regina

Una gioia pazzesca, un sogno che si avvera. Roba da non credere. Edward Roberts, studente inglese 19enne, si dichiara "al settimo cielo" dopo che il suo disegno è stato selezionato come emblema per celebrare il Giubileo di Platino della Regina il prossimo anno. Il logo viola e bianco di Edward Roberts è stato scelto tra una serie molto ampia di proposte di giovani creativi nel Regno Unito.

Caratterizzato da una corona stilizzata, lo sfondo rotondo sembra simile a un sigillo reale. Il 19enne, di Southwell nel Nottinghamshire, ha dichiarato ai media britannici: "Vincerlo è una sensazione incredibile".

Il giubileo di platino della regina sarà celebrato nel giugno 2022 con un weekend festivo di quattro giorni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA