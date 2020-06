Il Covid arretra in Inghilterra, ma scoppia focolaio a Leicester: e il Governo ripristina il lockdown

Smette di crescere, in maniera statisticamente rilevabile, il tasso delle morti in eccesso nel Regno Unito registrate dall'inizio dellarispetto alle medie degli anni precedenti. Lo rivelano gli ultimi dati dell'Ons, l'Istat britannico, aggiornati al 19 giugno, lasciando sostanzialmente invariata la cifra a 65.000 decessi in più: circa 54.000 dei quali considerati riconducibili come causa certa o almeno probabile al Covid-19.L'indicazione conferma la, seppure con l'eccezione di focolai locali. In particolare quello di(Inghilterra centrale), dove il governo conservatore diquesta volta non ha esitato a reintrodurre da oggi un. Il blocco è stato imposto dal governo nazionale - in forza della legislazione d'emergenza approvata per la pandemia - al sindaco laburista,: allineatosi solo ieri sera dopo un ultimo colloquio col ministro della Sanità,Da oggi in città sono di nuovo, mentre sono vietati i viaggi non indispensabili in arrivo e partenza. Da giovedì saranno chiuse inoltre quelle scuole parzialmente aperte a inizio giugno, mentre la ripresa locale delle attività di pub, ristoranti e hotel, prevista nel resto dell'Inghilterra dal 4 luglio, è stata rimandata di almeno ulteriori due settimane. La decisione del governo è arrivata dopo l'impennata di test positivi (ben il 29% di quelli eseguiti nelle ultime due settimane censite).