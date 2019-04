Il comico muore in scena, il pubblico ride pensando a una gag

Selfie mozzafiato sullo Skyline di New York: 22enne cade e muore pochi giorni prima della laurea‚Äč

Un atroce scherzo del destino, quello riservato ad un notoche è, tra le risate del pubblico che pensava si trattasse di una gag. Solo pochi minuti prima, infatti, l'attore e showman britannico, ma di origini italiane,aveva fatto unasull'accusare un gravee gli spettatori, credendo che si trattasse di una nuova gag, erano esplosi tra risate e applausi. Come spiega anche la BBC , la tragedia è avvenuta lo scorso fine qsettimana in un locale, The Attic, nel sud dell', al secolo, aveva 60 anni ed era molto noto in Gran Bretagna come 'stand-up comedian'. Durante lo spettacolo,aveva fatto questa battuta: «Vi immaginate di accusare un grave malore e poi di risvegliarvi parlando in gallese? Pensate se dovesse accadere a me, davanti a tutti voi».Cinque minuti dopo, il dramma:si è seduto su una sedia, con la testa e le braccia stese. Tutti, compreso il proprietario del bar e presentatore dell'evento, avevano pensato si trattasse di una nuova gag, ma in realtà non era così. «Pensavo fosse uno scherzo. Mi sono avvicinato a lui e gli ho toccato un braccio, convinto che lui reagisse urlandomi "Boooh!"», ha spiegato Andrew Bird, presentatore della serata.Dopo qualche minuto, i presenti hanno iniziato a preoccuparsi e hanno realizzato che si trattava di un vero malore. Dopo aver chiesto i soccorsi, un'ambulanza è giunta sul posto ma il personale, pur praticandogli il massaggio cardiaco, non è riuscito a salvare il comico. Le cause del decesso al momento non sono note.