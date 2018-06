Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tutte le sere si siede allo stesso posto, nello stessoe ordina la stessa cosa. Tutte le sere. Undel Lord Byron, un locale di Northampton (Gran Bretagna), è stato notato dal titolare del locale, Benjamin Lopez, che una sera ha deciso di scambiare due chiacchiere con lui.John ha una storia molto triste alle spalle: tutti i suoi cari sono venuti a mancare, per questo è sempre solo, non ha nessuno con cui parlare e quando il barista si è avvicinato a lui è rimasto molto sorpreso. La sua storia ha commosso Lopez che ha deciso di dare una mano al suo cliente condividendo la sua storia su Facebook e chiedendo, a chi avesse voluto, di scambiare due chiacchiere con lui. «Lui è John, uno dei clienti abituali, tutti i giorni viene nel locale e ordina un paio di birre. Nelle scorse settimane ho notato che non parlava mai con nessuno, che è sempre seduto da solo. Oggi ho colto l'occasione per sedermi con lui a fare due chiacchiere. John mi ha raccontato che non ha più nessuno perché tutti i suoi familiari sono morti, che vive da solo e non parla mai con nessuno. Infatti era molto sorpreso che fossi venuto al suo tavolo per parlare con lui ed era molto felice. Ho voluto condividere la sua storia perché mi piacerebbe che qualcuno di voi lasciasse per lui un piccolo messaggio nei commenti così da farlo sentire meno solo, io gli mostrerei i vostri messaggi la prossima volta che viene per la solita pinta». Queste sono state le parole del barista e la risposta degli utenti non ha tardato ad arrivare.Molti si sono fatti avanti per parlare con John, si sono offerti di fargli compagnia chiamando il pub o rispondendo al messaggio del titolare. «Tutto questo è fantastico», ha concluso Lopez, «John era molto felice quando gli ho raccontato la mobilitazione che c'è stata per lui».