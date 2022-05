Il Chelsea Flower è uno spettacolo: ancora più ricco per il Giubileo della Regina

Quest'anno edizione speciale del Chelsea Flower Show in onore della regina Elisabetta e del suo giubileo. La fiera ha luogo tradizionalmente nel famoso quartiere londinese e questa volta sarà ancora più ricca in occasione delle celebrazioni per i 70 anni della sovrana sul trono. Il primo Chelsea Flower Show in assoluto risale al 1913 ed era noto come il Great Spring Show. Da allora, si è sempre tenuto al Royal Hospital Chelsea.

Leggi anche > Paolo Fox e l'Oroscopo della settimana dal 23 maggio: ecco la classifica dei segni zodiacali

Il Flower Show è organizzato dalla Royal Horticultural Society (RHS) e offre ai visitatori l’opportunità di vedere giardini dal design all’avanguardia. Negli anni ’80 lo spettacolo è diventato così popolare al punto da vendere 40mila biglietti al giorno. Ora è uno degli spettacoli di giardini più iconici al mondo e attira migliaia di visitatori.

In occasione delle celebrazioni per il giubileo di platino della regina diventa ancora più prestigioso e ricco. Tantissimi i colori che lasceranno a bocca aperta i cittadini e turisti. Al termine dell’evento, alcune delle piante vengono addirittura vendute a prezzi inaccessibili. Il ricavato è devoluto in beneficenza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Maggio 2022, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA